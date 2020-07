El encierro, la falta de recursos económicos, la pérdida de empleos, etc. están causando una agitación social sin precedentes en el país. Si a esto se suma el componente político, donde grupos con intereses particulares han visto la oportunidad para causar una “revuelta social”, con la intención de asaltar el poder, sin duda que Panamá está sobre un volcán a punto de hacer erupción. El fenómeno, empero, no es único del país, pero lo triste es que esa agitación social lo que traerá es más muertos y heridos que beneficios y tranquilidad. Desde el Gobierno se anuncia un acuerdo nacional que aún no se concreta, pero que debe ser la alternativa para ese nuevo pacto social que nos alinee en una misma dirección. Pero en la medida en que se tomen las decisiones, es oportuna la idea de que el Gobierno llame a economistas y sociólogos, con el fin de darle norte a la situación. El país necesita rumbo y el Gobierno apoyo para lograr metas. De lo que se trata es de afinar la mejor ruta y establecer un plan bien estructurado y con el desarrollo humano como norte. Hay que hacer muchos cambios y no solo en lo político. Cambios en educación, en la agricultura, en la explotación de los recursos naturales. En síntesis, hay que hacer una reingeniería y lograr que haya igualdad de oportunidades en Panamá. ¡Así de simple!