La historia panameña es muy rica y los acontecimientos hablan de acciones gloriosas en defensa de lo nacional. Sin embargo, parece que son eventos aislados, porque hoy nos quejamos de las grandes falencias como país, pese a que hemos tenido envidiable crecimiento económico. Pero ¿cuál es el grave problema? Sin duda, la falta de unidad nacional, de un plan, de una meta que nos una como país… En 1903 logramos la separación de Colombia porque nos unimos. Empero, logramos salir de Colombia, porque Estados Unidos nos ayudó a cambio de la franja canalera. Emprendimos la lucha por la recuperación de la Zona del Canal y logramos coronar esa meta hace 20 años. ¿Cuál es la nueva meta? No existe y ese es nuestro verdadero problema. ¿Será posible que en ese diálogo nacional tracemos las metas a largo, mediano y corto plazo? ¿Será que la Concertación Nacional pueda volver a reactivarse e intentar conciliar esas metas? La incertidumbre sobre lo que viene es real. La cuarentena nos tiene atolondrados. Se necesita urgentemente ese llamado a crear ese plan nacional. No hay duda de que Panamá, en diez años, puede alcanzar el grado de desarrollo, porque tiene las condiciones para lograrlo. No obstante, mientras sigamos discutiendo sobre los Martinelli, sobre los Varela o sobre el viaje de Úrsula o las recetas de Cuquita, persistiremos en el error. El tiempo corre y esa ventana que tenemos los panameños para lograr muchas cosas positivas para el país, se puede transformar en todo lo contrario y Venezuela es nuestro espejo. ¡Así de simple!