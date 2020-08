Muchos políticos acostumbran a polemizar, so pretexto de que con eso ganan adeptos para sus aspiraciones. Muchos, también, tienen buenas ideas, pero se las guardan “para cuando gobiernen”. Lo absurdo de esto es que con ello demuestran que su interés no es el país, sino su ambición personal. La situación es más triste cuando hay personas que les nace ir de la palabra a la acción y, en lugar de cuestionar u opinar, actúan en consecuencia ayudando a resolver problemas. Sin embargo, estas personas son cuestionadas por los eternos cuestionadores, porque hacen lo que hacen “por un interés político”. Uno de los graves problemas en Panamá es que hay muchos, montones, que hablan y hablan, pero no hacen. Esto es lo que viene repitiéndose constantemente a lo largo de los años. Lo peor es cuando surge una iniciativa, la cuestionan a tal extremo que logran paralizarla. Ya se sabe que esta constante polémica, esta constante discusión y crítica sin sentido, no lleva a ningún lado. Que lo que cabe es que se pase de la palabra a la acción. Hay temas importantes que el país está obligado a abordar: la Caja d Seguro Social y los cambios constitucionales, por dar dos ejemplos. En estos temas, interesante sería conocer sus propuestas y cómo sería el plan para concretarlas. El país no puede ni debe seguir en este ambiente tóxico. Hay que superar a los Martinelli, a los Varela, a Odebrecht… Que la justicia haga su parte. Hay que ir de la palabra a la acción. ¡Así de simple!