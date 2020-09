Jugar al 'chiquitaje'

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Son preguntas que no tienen respuesta o, peor aún, con respuestas individuales en Panamá. Es necesario por eso, tener un plan de desarrollo que nos proyecte una ruta a 10, 20, 30, 50 y hasta cien años. El plan debe girar en tres ejes que corresponden al desarrollo del país: educación, industrialización e ingresos per cápita. El problema que tenemos hoy es que los “líderes” nuestros se la pasan jugando al “chiquitaje” y gastan sus neuronas atacando adversarios, como estrategia para llegar al poder. En eso nos la hemos pasado 30 años, mientras hacíamos planes de mentirita que quedaban engavetados por algún lado. Hay que romper todos esos atavismos y hacer planes en grande. Por suerte, desde la iniciativa ciudadana están surgiendo movimientos que están pensando Panamá. Están aún en meros diagnósticos, pero estructurando estrategias para el desarrollo. Falta por poner fecha y ponerse a trabajar en la ejecución de cada plan. Es por eso urgente la convocatoria al Gran Diálogo Nacional, para que todos estemos claros hacia dónde vamos. La desunión del país se debe a que no hay una meta en común. Los políticos y gremios que carburan el caos deben dejar a un lado esa estrategia y trabajar en el Panamá desarrollo. Seguir como van es seguir en el “chiquitaje” y desgastarse en algo que no les va a funcionar. ¡Así de simple!