'Podemos' en Panamá

La estrategia de un grupo político que, so pretexto de denunciar la corrupción, está tratando de generar el caos, empieza a acentuar sus movimientos para lograr la empatía que necesita para dar el salto hacia el poder del país. Pero el método es una réplica de lo que ocurrió en España y Europa hace unos años. El 15 de mayo de 2011, el denominado movimiento de “Los Indignados”, realizó una gran concentración exigiendo un cambio en la política y la democracia española, responsabilizando a la clase política de la situación de crisis que vivía España. Su aparición tuvo lugar en medio de un contexto de inquietud social por la situación económica y por las medidas de austeridad que se venían implementando. Para el 2014 se formó el partido Podemos y hoy cogobierna con uno de los partidos que cuestionaba: el PSOE. Este grupo político panameño, que utiliza las mismas estrategias de “Los Indignados”, atraviesa una situación distinta y quizás por eso no termina de calar en la sociedad panameña. “Los Indignados” y Podemos es una agrupación política de izquierda, mientras que “Los Indignados” panameños, están vinculados al poder económico y están en el espectro de la derecha. La otra dificultad que atraviesan es que ya la estrategia es conocida, porque justo se tiene lo que se vivió en España, o sea, no hay nada inédito. Esto trae como consecuencia que ahora promuevan acciones que terminan en violencia, como ha ocurrido en las últimas semanas. Lo más lógico es que se formen como partido político sin estar aupando acciones que todos podemos lamentar, porque como siempre se dice, “la violencia trae más violencia”. ¡Así de simple!