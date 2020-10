¿Cuáles cambios constitucionales?

Mucha gente habla de nueva Constitución y que esto es lo más necesario para el país. Cuando le preguntan ¿cuáles son esos cambios urgentes?, la mayoría no tiene respuesta, porque simplemente no se ha leído siquiera la Constitución Política de la República de Panamá. Otros, quizás, lo único que quieren son reformas sobre el tema de la familia o el aspecto religioso. En pocas palabras, de lo que se escucha no hay nada que lleve al país hacia el verdadero cambio que lo catapulte al desarrollo. Hasta ahora, ninguna Constitución panameña ha sido totalmente “nueva”, sino que ha tenido partes o artículos nuevos y mantenido los que ya han sido asimilados por la Nación como “inamovibles”. Panamá sí necesita una nueva Constitución, pero una que cambie el sistema perverso del presidencialismo. No tiene sentido continuar con un sistema que no ha funcionado y eso que está vigente hace más de cien años. Panamá debe recurrir al régimen parlamentario, pero cuando algunos analizan esta posibilidad, se imaginan a los mismos personajes eternos en los cargos. Sin embargo, el solo hecho de cambiar la forma de elección anula esta posibilidad, porque el sistema vacunaría contra la elección a base de dádivas y se decantaría por la de propuestas. Es decir, el caciquismo de pueblo queda a un lado, por el verdadero liderazgo provincial o nacional. Es lógico pensar en lo abrupto del cambio al parlamentarismo, por lo que un término medio sería empezar modificando el sistema de elección por circuitos por el de elección provincial y nacional de los miembros del Legislativo, aparte de un nuevo sistema judicial. Lo importante es saber por qué empezar. ¡Así de simple!