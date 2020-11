Observar el futuro

El mundo, cada cierto período, se renueva. No importa la forma cómo lo hace, pero se renueva. Desde el Diluvio, hasta las guerras o las pandemias. Siempre surge un nuevo mundo. La constante, sin embargo, es que esa renovación cambia de tal manera que los que antes estaban en la cima pasan al final y muchos del final, pasan a la cima. Es cuestión de quién está mejor preparado para comprender lo que viene. En este momento, el mundo atraviesa por esa reforma y es tan extraordinaria que solo con el cambio de clima se podrá experimentar que donde hoy se cultivan uvas, tendrían que cultivar aguacates. ¿Quién en Panamá hace esa lectura? ¿Será que el Canal seguirá siendo nuestra gallina de los huevos de oro dentro de 30 o 40 años? La sociedad está tan inmersa en la supuesta lucha contra la corrupción, que piensa más en el castigo al supuesto corrupto que cerrarle el portillo para que no aparezcan nuevos corruptos, invirtiendo en educación, ciencia y tecnología. ¡Triste realidad! El país no debe observarse a un plazo tan corto como cinco años, que es lo que hemos venido haciendo en las últimas décadas. Hay que planearlo por cien y 150 años o más. Mientras varios países ya visualizan ciudades circulando en el espacio exterior, todavía nosotros no logramos darle agua potable a una comunidad. Y se trata de nuestra pobre visión cortoplacista, que mientras sigamos así, la corrupción solo será la forma de entretenernos mientras descuidamos lo más importante: ¿Qué futuro le daremos a nuestros nietos, biznietos y tataranietos?