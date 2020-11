La nueva oportunidad

Cierto es que aún con los atavismos, el país ha avanzado muchísimo, si se compara con el resto de Latinoamérica. Mas, la triste realidad es que Panamá, hace décadas, debió estar en el sitial de los países del primer mundo, si la sociedad hubiese hecho los cambios que debía hacer cuando se derrocó el régimen militar. Hoy, Panamá vuelve a tener una oportunidad de oro para construir un nuevo país, refundar la República y cambiar lo que tiene que cambiar para que haya igualdad de oportunidades en todo el territorio. Empezando por un nuevo Contrato Social, la sociedad debe tener muy claro que tiene dos caminos para lograrlo: a la fuerza o por el diálogo. La cruda realidad es que los ejemplos están a la vista y en tiempo real. Chile lo ha hecho a la fuerza y Perú, Costa Rica y Guatemala, entre otros, viven episodios de violencia y aún no saben qué hacer. Panamá inicia con un diálogo nacional que debe construir la ruta que lleve al país hacia el grado de desarrollo en un tiempo no mayor de 15 años. Este solo anuncio en Panamá es un mensaje muy fuerte al mundo y sería el primer país latinoamericano en emprender semejante empresa. Aunque el llamado al diálogo ha partido del Gobierno, ese diálogo no es del Gobierno, sino de la sociedad y lo más importante es que la participación sea masiva. Panamá tiene la gran oportunidad de dar el salto y es lógico que de aquí salgan nuevos liderazgos con nuevos bríos y nuevas ideas que refrescarán al país de tanta incertidumbre en que nos han sumido las caras que nos gobiernan desde hace 40 años. La oportunidad está dada, solo hay que aprovecharla.