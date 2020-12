Dialogar para avanzar

Cuando una sociedad se acostumbra a repetir los vicios, está condenada a repetir sus fracasos. Los estadistas visualizan el futuro y plantean otras fórmulas para llevar a sus naciones hacia otro estadio, a que crezca y se desarrolle. Panamá ha experimentado por décadas con un sistema que la oprime y la desangra, pero funciona para los que quieren aprovecharse del poder. Justo en estos momentos se discuten las reformas electorales y un solo cambio hubiese hecho la diferencia en las próximas elecciones: la eliminación del financiamiento privado de las campañas electorales, que todos sabemos que son “inversiones” que después se cobran. Pero la decisión fue que siguiera el financiamiento privado y ni siquiera los que se rasgan las vestiduras contra la corrupción han protestado. No han convocado a marchas o piqueteos… Ahora hay en marcha un diálogo nacional y muchos de los que proponen cambios, le disparan al diálogo, porque se sienten cómodos que no haya acuerdos, porque pierden relevancia. Son los que protestan contra todo, pero no resuelven nada. El gran problema panameño es la falta de liderazgos y no hay otra salida que hacer un esfuerzo colectivo para enrumbar a la sociedad. Es lógico que se necesita un nuevo Contrato Social y ese esfuerzo no puede pasar por el actual Legislativo, porque justo pasará como con las reformas electorales y el financiamiento privado de las campañas. El esfuerzo del diálogo nacional es enorme y no se puede desperdiciar el momento ni la oportunidad. Se tienen que producir resultados que catapulten a Panamá al desarrollo, que sea un diálogo para avanzar y no para quedar en nada.