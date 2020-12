Mientras los panameños hacemos lo imposible por destruir cuencas y contaminar los ríos y afluentes, en Wall Street comenzó a cotizarse el agua a futuro. Y es que el agua es un recurso más valioso que el petróleo, pero a los panameños parece que, por su abundancia en el país, no les importa protegerlo. Lo triste es que no hay una política que frene este crimen contra los ríos, quebradas y estemos a merced de un futuro incierto, destruyendo este vital recurso, cuando el mundo camina hacia la búsqueda, cada vez más incesante de agua. Se dice que, en el mundo, por lo menos, dos mil millones de personas, viven en lugares donde escasea el agua. Panamá tiene que establecer una política de protección de este recurso y, al mismo tiempo, un esquema de explotación para su comercialización. No tenemos petróleo, pero sí abundante agua para exportar. Urge esas políticas de protección y explotación, porque ahora que empezó a cotizarse, no se extrañen que empiecen a llegar decenas de transnacionales con la intención de hacerse con el agua de Panamá. Tenemos que proteger nuestra agua y no esperar que otros se hagan de este recurso y lo exploten para su provecho. Es aquí donde los diputados tienen el deber de legislar. ¡Así de simple!