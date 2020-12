Gobernadores electos

La descentralización municipal es una necesidad, pero hay que hacerla como debe ser y no que sirva de camuflaje para el uso de dinero público en supuestas ayudas a la población, pero que la verdad es que son negocios de los políticos. La descentralización va de la mano con la elección de los gobernadores, quienes hoy son designaciones directas del presidente de la República. Si queremos que el país avance, necesitamos hacer los cambios que se requieren. Un Gobierno provincial, que genere sus propios recursos y que decida la prioridad de los proyectos en su provincia. El país no debe seguirse manejando desde la capital, porque esa centralización le está haciendo daño. Un ejemplo pasa en las escuelas, que, por ese centralismo malsano, dejan a merced de la voluntad de un funcionario del Ministerio de Educación en la capital, cuándo se repara esa escuela. Y ese ejemplo pasa en el cualquier sector, porque todo está exageradamente centralizado. Los gobernadores hoy son figuras que solo representan un espacio político del Gobierno de turno. Están atados a lo que “manden de arriba”, cuando pueden ser verdaderos líderes provinciales. La elección de los gobernadores también obliga a fomentar los liderazgos y bien puede ser la catapulta para las carreras políticas nacionales. Es necesario cambiar, porque, seguir como vamos, no es la mejor opción. ¡Así de simple!