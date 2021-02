La carcomida justicia

no de los pilares de la justicia panameña es el Ministerio Público, sin embargo, en las últimas tres décadas ha habido 10 procuradores, contando al nuevo encargado, Javier Caraballo; un período que debió tener un máximo de tres. ¿Por qué los procuradores no terminan sus períodos? La génesis de las distorsiones judiciales está en el Ministerio Público y los “peces gordos” lo saben. Solo hay que escarbar un poquito y se destapa la realidad de la justicia panameña. Para dar un ejemplo, hace unos días la empresaria Rina Aswani, en un caso particular que tiene con su esposo y en el que está en juego la titularidad de las tiendas Pandora en Panamá, puso el punto en las íes de lo que pasa en el Ministerio Público: “Lucho contra fiscales que pierden pruebas, se niegan a practicarlas, se rehúsan a investigar…”, afirmó Aswani. La situación es profunda, complicada y hay que enderezarla cuanto antes. Y es que antes de las denuncias de Aswani, este diario reveló cómo había una Procuraduría Paralela para levantar procesos contra adversarios políticos del Gobierno de turno. La información fue corroborada por los VarelaLeacks, que terminaron destapando las componendas entre la exprocuradora Kenia Porcell y e}l expresidente Juan Carlos Varela. Porcell se vio obligada a renunciar, pero su sucesor, que ahora también renuncia, Eduardo Ulloa, no movió un dedo para investigar este escandaloso caso, ¿o será que intentó hacerlo y terminó obligado a renunciar? Hay un mundo detrás de esta renuncia de Ulloa, pero lo que sí es cierto es que nuestra justicia está carcomida y eso hay que repararlo. ¡Así de simple!