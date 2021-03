Desde estas líneas hemos advertido que el gran problema de Panamá no es la corrupción, sino la falta de vergüenza, porque cuando la vergüenza no está en un país, la corrupción es la dueña de la fiesta. Justo es lo que ha quedado patente esta semana que acabamos de pasar, cuando por un lado se presiona y se logra que el Ministerio de Salud rebaje el puntaje para la certificación médica para favorecer a amigos y, por otro, miembros de clubes cívicos, haciéndose eco del juegavivo, se vacunaron contra la COVID-19, sin siquiera estar en la lista de los que les tocaba. Y ambos casos han escandalizado al país, pero los sinvergüenzas no se dan por enterados. Los valores morales son esenciales en la sociedad y no se necesita dinero para levantar un país; se necesitan valores bien arraigados y en esto la vergüenza es fundamental. Lo importante en estos dos casos es que la sociedad panameña empieza a manifestarse y ha quedado muy claro que está harta del juegavivo. Por un lado, el Gobierno debe reconsiderar de inmediato cuando surge un tema con el puntaje de las certificaciones médicas y, por el otro, los clubes cívicos donde están estos miembros juegavivo, deben expulsarlos sin contemplaciones, al menos que estos hayan sentido la presión moral y decidiesen renunciar por su cuenta. La única manera que tenemos para rescatar Panamá y ponerla en la senda del desarrollo es restableciendo los valores morales en la familia, la base de la sociedad. ¡Así de simple!