Con sus altas y bajas, el diálogo por la Caja de Seguro Social abre las puertas para la transformación de nuestra economía; transformación que la puede enrumbar hacia el verdadero desarrollo. Y es que la Caja de Seguro Social es vital para el país. Lograr un buen acuerdo es garantizar que Panamá tenga buenas calificaciones, grado de inversión y solvencia financiera. Pero el diálogo, aparte de la Caja de Seguro Social, también abre las puertas para que hablemos de productividad, de evasión y elusión fiscal; para que hablemos de ahorros. Curioso es que desde la década de los 90, cuando la administración de Pérez Balladares creó el gran fondo de ahorros, lo único que ha cambiado de él es su nombre, porque no crece. Por lo menos no nos lo gastamos, pero tampoco le metimos más. Del dinero del Canal no sabemos qué se ha hecho. Algunos dicen que se va a los subsidios, pero también puede ser que a las coimas. Así que el diálogo de la Caja es un camino perfecto para llegar a entendimientos. Decía el doctor Carlos Iván Zúñiga sobre el diálogo que “cuando una palabra se unió a otra para elaborar una frase o una oración, entre las palabras surgió el entendimiento porque necesariamente hubo diálogo entre ellas. La primera frase que pronunció el ser humano fue fruto del diálogo, de una especie de soliloquio íntimo como todo soliloquio, con propuestas y respuestas, ventiladas en un escenario misterioso, un acuerdo de las palabras guiado por la imaginación. Debido a lo dicho, a la escuela no le resulta extraño dar al diálogo el carácter de una asignatura del humanismo y de la democracia. Es un consecuente mandato de la historia, de la historia del pensamiento”. El diálogo es el mejor camino para el entendimiento y, por lo menos, en Panamá marchan dos a la par. ¡Así de simple!