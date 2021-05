De lo que hay que hablar

Dicen que un antídoto efectivo contra la corrupción es la transparencia. Pero esa transparencia no es solo respecto a las licitaciones, los acuerdos, los tratados, los contratos, etc. Lo tiene que ser hasta para los temas que debe hablar la sociedad. Mucha gente habla de desigualdad social, de "los más necesitados", etc. También hablan de libre competencia, de productividad, de cambios en el código de Trabajo, etc. Sin embargo, en ambos discursos no se logra articular una estrategia coherente con las fórmulas para solucionar los problemas que lleven a que Panamá logre el grado aceptable de desarrollo humano. Por eso es necesario transparentar la información respecto a este tema sobre cómo se logra alcanzar ese grado de desarrollo humano. Panamá tiene una población extremadamente pequeña y el país necesita tomar control de su posición geográfica para elevarla a su máxima potencia. Ello supone tener una sociedad altamente calificada y eso supone una inmigración inteligente. No se trata de traer extranjeros para "quitarle el trabajo a los panameños", sino personas que nos ayuden desde aquí a generar riquezas para el país como lo ha hecho Canadá, Estados Unidos, Singapur, Oman, Catar, etc. Singapur, muy utilizado de ejemplo aquí en Panamá, según los últimos datos publicados por la ONU, tiene 2,155,653 inmigrantes, lo que supone un 37.79 por ciento de la población. No es gente que ha llegado a quitarle el trabajo a los nacionales, sino a impulsar el país como potencia económica. Esto hay que hacerlo en Panamá y de eso es lo que hay hablar. ¡Así de simple!