Por qué es necesario un plan

El disgusto es generalizado, mas no es el mismo disgusto en todos los sectores de la sociedad. Por un lado, la clase media alta cuestiona la corrupción y hoy reclama justicia, pero la gente de a pie no tiene la corrupción como su principal problema, porque considera que ese es un mal de hace años. Sus preocupaciones giran alrededor del servicio de agua potable, la electricidad, un camino y cómo resolver el problema económico que les permita llevar el sustento a sus hogares. Son dos realidades distintas, aunque el malestar de un lado y del otro se unen y forman este clamor general que cada día toma más fuerza. La razón fundamental para evitar una explosión social radica en el diálogo y flaco favor hacen los que le rehúyen por pescar en la politiquería. Ese diálogo debe concluir en un plan nacional que nos diga hacia dónde va el país en los próximos cinco, 10, 15 y 30 años por lo menos. No tener ese plan es dejar a la sociedad a la deriva y quienes creen controlar el escenario de los próximos años se equivocan y los ejemplos están en Chile, Perú, Colombia y otros países. El asunto gira hoy en que esos que creen controlar el escenario no calculan que podrían haber trabajado para otros, y, no tener un plan significa que el país estaría a merced de la improvisación. Sí, Panamá merece un cambio de sistema, pero hay que llegar a acuerdos, previo a que se abra ese portal desconocido. ¡Así de simple!