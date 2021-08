Volver a clases presenciales

La educación virtual ha tenido su impacto en el país, pero no sustituye la educación presencial. Por fortuna, casi el cien por ciento de los docentes del país ha sido vacunado, lo que indica que ya no hay excusas por parte de los docentes para volver a las aulas. Eso sí, se debe cumplir con el protocolo de sanidad, para minimizar los riesgos de contagio con el virus. La educación presencial es fundamental para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. El hecho de convivir con sus compañeros es importante, porque ese roce social diario los ayuda emocional y sicológicamente. Pero con la educación también se mueve la economía, desde los kioscos en las escuelas, hasta los del transporte. Si bien no ha desaparecido el peligro, y menos con la aparición de la variante Delta del coronavirus, el país no debe seguir manteniendo las escuelas cerradas, más cuando no se compagina que, mientras los centros comerciales estén funcionando, las escuelas no abran. Panamá ha sido quizás el país que más días de clases presenciales ha perdido, pero ya es hora de que esa situación cambie. Hay que darles vida a las escuelas, pero, sobre todo, darles vida a los niños y jóvenes en esa dinámica diaria en la que se involucran cuando están juntos. Un grupo, el de graduandos de 2020, no pudo culminar sus clases en sus colegios. No hubo un abrazo de despedida. Sí, pero eso fue excepcional. No es el caso para los graduandos de 2021. Hay que volver a las clases presenciales. ¡Así de simple!