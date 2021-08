En estos momentos hay en debate un proyecto de ley que pone topes a los intereses bancarios. Durante la pandemia, mucha gente se ha quejado por cómo ha sido tratada por sus créditos en la banca local. El argumento más fuerte es que cómo, habiendo una pandemia general, en que se les suspendió de sus trabajos, los bancos no dejaron de cobrar capital e intereses en sus préstamos. El Gobierno llegó a acuerdos con los bancos en que, si bien no se dejaba de cobrar, el cobro sí se suspendía y se pasaba para letras posteriores al final del préstamo. Los bancos alegaron que no podían dejar de cobrar, porque los ahorristas seguían recibiendo sus intereses. Ahora bien, el asunto con los intereses bancarios no ha sido un problema antes de la pandemia. Cada día aumentaba el número de personas pidiendo préstamos en cualquiera de sus modalidades. Es cierto el malestar existente con el tema de los intereses y acoso de algunos bancos para con sus clientes por sus mensualidades. Sin embargo, también es cierto que Panamá, por tener grado de inversión, tiene intereses más bajos que en la región y muchísima gente tiene acceso al crédito. Que la regulación bancaria permite la competencia entre bancos y eso es saludable para los usuarios. El proyecto de ley bancaria puede ser muy popular, pero también es una espada de Damocles que puede jugar en contra del país, porque puede ayudar a las personas con créditos vigentes, pero afectar a ese otro que quiere acceder un préstamo. ¡Así de simple!