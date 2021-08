Educación y política

“Lo ilógico del discurso de la dirigencia docente es que no se da cuenta de que ya no cala ante la opinión pública y sus actuaciones rayan más en lo político”

La educación es el camino para el desarrollo de una sociedad. Panamá es una nación en vías de desarrollo y para alcanzar esa meta, tiene que apostar por la educación. Hoy, empero, con la pandemia que desestabilizó al mundo, el proceso enseñanza-aprendizaje sufrió una modificación y de las clases presenciales, pasamos en un tris a las clases virtuales. En Panamá la decisión del Gobierno fue cerrar las escuelas y apostar por la educación virtual. Pero casi dos años llevamos con las clases virtuales, con lo que, si bien ayudaron, no se ha logrado sustituir las clases presenciales. Panamá es quizás el país que más tiempo ha mantenido cerradas las escuelas y ya ha llegado el momento de volver a las aulas de forma presencial. Lo lamentable es que la dirigencia docente se niega a volver y ha sacado mil pretextos para no hacerlo. Primero exigieron que todos los docentes fuesen vacunados de forma prioritaria y se hizo, pero ahora sacan excusa, tras excusa. Lo ilógico del discurso de la dirigencia docente es que no se da cuenta de que ya no cala ante la opinión pública y sus actuaciones rayan más en lo político. Ya es hora de que como país empecemos a mirar otras fórmulas para la educación de nuestros hijos y una idea sería empezar a multiplicar las Academia Bilingüe Panamá para el Futuro. Que cada rincón del país tenga este nuevo formato de educación y así dejamos de estar secuestrados por una educación mediocre que no nos funciona. ¡Así de simple!