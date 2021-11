La sociedad mundial atraviesa por un período terrible. No solo es la pandemia, sino un desencuentro general político, que nos tiene en un período no de colaboración entre los diversos países, sino de “guerra fría”, principalmente entre Estados Unidos y China. Si a todo esto se suma el tema del clima, la problemática se agrava. Todo esto está pasando en este momento, pero en Panamá, quienes debieran estar analizando estos asuntos, están como anestesiados por el panorama en nuestra política criolla. Y es que aquí no se debate el futuro del país o del planeta; lo que hay son odios enfermizos que distancian, generan mucha desconfianza y nos afectan a todos. Por décadas se acostumbró a una gran parte de la sociedad a depender de “papá Gobierno”, por eso de que “hay que ayudar a los más necesitados”. Por décadas hemos vivido en un país que tiene un gran crecimiento, pero muy poco desarrollo. Ya es hora de dar un golpe de timón a tanto desacierto y es el momento de unirnos para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades. Es hora de reconciliar la sociedad; y, a quienes siguen con sus odios enfermizos, apartarlos del camino y dejar de prestarles tanta atención, porque ni aportan ni producen. ¡Así de simple!