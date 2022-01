La transformación global es inevitable y el autoritarismo se cierne, aunque muchos todavía no lo vislumbren. Noam Chomsky es un intelectual estadounidense muy respetado y advierte que “Estados Unidos se encamina al protofascismo”. En una entrevista que publica El País, plantea que hay en este momento un “golpe blando, que está ocurriendo cada día ante nuestros ojos”. Los republicanos -dice- están planeándolo de forma cuidadosa y que, a través de reformas electorales en diferentes estados conservadores, están asegurándose de que la gente que gestiona las elecciones tenga poder para anular votos y están aprobando decenas de leyes para impedir el voto de minorías y pobres… Dice que el Partido Republicano ya no es un partido político, es un partido neofascista. Pero no solo Chomsky advierte sobre el autoritarismo en Estados Unidos. En estas mismas líneas replicamos la advertencia del profesor canadiense Thomas Homer-Dixon, director ejecutivo del Instituto Cascade en la Royal Roads University, quien en un artículo publicado en The Global and Mail señala que “para 2025, la democracia estadounidense podría colapsar, provocando una extrema inestabilidad política interna, incluida una violencia civil generalizada. Para 2030, si no antes, el país podría estar gobernado por una dictadura de derecha”. Bien lo plantea un dicho popular: “cuando el río suena es porque piedras trae”. ¡Así de simple!