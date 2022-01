“[…] el interés común no parte por quitarle los bienes a los ricos para dárselos a los pobres, sino en crear las oportunidades para todos, no para unos sí y para otros no”

Estos cambios globales también traen vientos de tempestad. Lo que tenemos hoy son Gobiernos electos a través del voto popular, pero en la práctica se convierten en democracias autoritarias y de esas ya hay varios ejemplos en el continente. Y mientras hay gente que clama que se adopten medidas fuertes, so pretexto de “acabar con la corrupción”, lo que piden a gritos son Gobiernos fuertes. Incluso, que adopten las nuevas tendencias, que no son más que legislaciones para minorías, pero que las terminan imponiendo a las mayorías. O legislaciones que imponen los países fuertes, que luego se convierten en leyes nacionales. La realidad es que son los ciclos naturales de la humanidad, pero no significa que sean buenas para todos. Aquí es donde se abren los portillos para que emerjan los verdaderos demócratas. Todo político que aspira a dirigir un país debe tener presente el bien común. Lo triste de hoy es lo contrario, porque casi todos los políticos tienen presente el interés personal o de sus grupos. Y el interés común no parte por quitarle los bienes a los ricos para dárselos a los pobres, sino en crear las oportunidades para todos, no para unos sí y para otros no. Es aquí donde deben salir esos nuevos líderes que concreten el desarrollo integral de la sociedad y en eso aquí estamos en deuda. ¡Así de simple!