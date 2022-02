La importancia de un plan

“[…] los dirigentes políticos trabajan para tumbar el régimen de turno, mas no en un plan para llevar al país hacia el desarrollo”

Latinoamérica atraviesa por uno de los períodos más críticos de su historia. De acuerdo con el Índice que elabora anualmente la revista británica The Economist, “alrededor del 80 % de la población de la región vive bajo un régimen democrático, pero solo el 1,3 % (los habitantes de Uruguay y Costa Rica) lo hacen bajo una democracia completa”. Que Chile pasó de ser clasificada como una “democracia completa” a una “defectuosa” y señala especial preocupación por los Gobiernos de Bolsonaro en Brasil, López Obrador en México y Bukele en El Salvador. A Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití las mantiene como regímenes autoritarios. En esta medición, Panamá es considerada una “democracia defectuosa”. Parte de todos estos problemas y de la decadencia no es porque los líderes políticos intencionalmente llevaran a sus pueblos a un estado peor del que estaban, si justo el combate a lo que había fue lo que los llevó al poder. El problema reside en que los dirigentes políticos trabajan para tumbar el régimen de turno, mas no en un plan para llevar al país hacia el desarrollo. Lo que ocurre es que una vez en el poder quedan atrapados en la misma corrupción de las capas medias que funciona en cada Estado y allí muere la ilusión. Panamá necesita ese plan, pero todos los políticos y líderes del país deben unirse alrededor de él, para poder salir de esta democracia defectuosa y pasar a ser un país camino al desarrollo. ¡Así de simple!