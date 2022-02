El levantamiento de la sociedad que está exponiendo el robo descarado con los medicamentos, comparando el precio de las medicinas en Panamá, versus cualquier país latinoamericano o europeo, es una señal clara de que la sociedad unida logra cambios importantes. Ya era hora de que el Gobierno entrase en escena, porque los altos precios de los medicamentos hay que resolverlo de raíz. Los intermediarios en Panamá de los medicamentos alegan que no son ellos los del problema, sino los laboratorios fabricantes: Roche, Sanofi, Bayer, Novartis, Pfizer, etc., que, mientras a Colombia le venden el mismo medicamento a 10 dólares, a Panamá se lo facturan en 60. Que las pruebas están en Aduanas y que Farmacias y Drogas debe dar a conocer la lista de los medicamentos, para que se revele quién en verdad está sangrando al país. Si esto es así, ¿qué hizo el Gobierno de Martinelli al respecto? ¿Por qué el Gobierno de Varela no hizo nada? Le toca ahora al Gobierno de Cortizo poner un alto a este robo descarado, sea de las farmacéuticas o de los distribuidores. En tiempos de Amazon, Walmart y el comercio electrónico, no hay excusa que valga para mantener estos precios tan altos. Es más, ¿por qué mantener intermediarios? ¿Por qué no tener nuestros propios laboratorios de medicamentos? Seguir sin hacer nada, es seguir sangrando a la sociedad panameña. Ya era hora de que el Gobierno actuara para extirpar el mal de raíz. ¡Así de simple!