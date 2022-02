A diario, nos sorprenden informaciones sobre suicidios e intentos de suicidio en diversas partes del país. Pero también esto ocurre con celebridades. Se trata de un problema serio que debemos enfrentar con responsabilidad toda la sociedad. No se trata de un problema único de una capa social del país; es general. Ricos y pobres están inmersos en un mismo momento que debe despertar las alarmas. La situación económica y el “bullying” son punteros en estos traumas. La toxicidad de la información que circula y el consumismo desmedido están desencadenando esta ola de depresión, ansiedad y estrés que vive la sociedad. Cualquier hogar, rico o pobre, tiene un problema similar. Una persona que no logra satisfacer las necesidades económicas de su hogar o aquella que tiene una empresa y las deudas amenazan con arrastrar todo su patrimonio, tienen un problema en común. Se trata, pues, de una situación que avanza a pasos agigantados y como sociedad debemos hacer un alto y buscarle solución. Tenemos que detenernos a analizar causas, porque seguir con el “no me importa”, esparciendo odios y generando un ambiente tóxico, nos hundirá más en este problema. No es un asunto único de Panamá, pero sí debemos ver y analizar las enfermedades o trastornos mentales como una situación que cobra fuerza en nuestro país. Con la pandemia, que sí se ha hecho un esfuerzo para contrarrestarla, se han agravado los problemas de salud mental. Es hora de dedicarse a buscar una solución a, porque no hacer nada será catastrófico. ¡Así de simple!