Hay que decidirse

La vida es un conjunto de problemas que, dependiendo de la decisión de cada persona, conducen a la angustia o a la felicidad. En pocas palabras, usted decide si disfruta resolver problemas o se ahoga, porque decide no enfrentarlos y dejarse caer. Lo triste es que la mayoría de los pueblos latinoamericanos escoge la angustia, porque la tienen fácil. Incluso, hay quienes dicen que Latinoamérica está como está, porque lo quiere todo fácil. Aquí se asentó un grupo de personas y no necesitó de mayores cosas para vivir, es decir, les fue fácil todo, porque se asentaron en un paraíso tropical. No fue el caso de las personas que se asentaron en países fríos, donde tuvieron que usar su inteligencia para calentarse, para campear las nevadas y para sobrevivir en los largos meses de invierno, donde no hay frutas ni nada y todo está congelado. Hoy, con la sobrepoblación en Latinoamérica las cosas no son tan fáciles, pero el vacío lo ha llenado el populismo, donde un grupo trabaja, paga impuesto y otros disfrutan de subsidios sin hacer nada. Y mientras sigamos con esa mentalidad, donde solo unos trabajan y otros, “los más necesitados”, solo esperan que les den, las cosas empeorarán. Hay que darle un revolcón a esa mentalidad, pensar en grande y decidirse a sacudir esa pereza que nos carcome, porque seguir como vamos es seguir en el error. ¡Así de simple!