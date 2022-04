Cómo sacudirnos la corrupción

La lucha por el poder es una cuestión de naturaleza humana. La pregunta es ¿qué hacer con el poder? La realidad latinoamericana, salvo sus excepciones, es que el poder se usa para enriquecerse y los ejemplos son muchos. La demagogia se pone de manifiesto con el estribillo de “luchar por los más necesitados”, pero cuyos “necesitados” son los mismos que quieren el poder y saciar sus bolsillos a costa de las arcas del Estado. Panamá ha entrado en un período de efervescencia política y han surgido no menos de ocho precandidatos presidenciales que empezaron a mover sus maquinarias para hacerse con la primera etapa, que es la postulación. Hasta ahora, sin embargo, no se ha escuchado a ninguno hablar de soluciones a los problemas, más que acentuar sobre los problemas existentes y que todo mundo conoce. La idea en esta etapa es que los precandidatos empiecen a ventilar sus ideas sobre el futuro del país. Si estamos en el punto A y debemos llegar al punto C, y entiéndase que C como país desarrollado o país de primer mundo, ¿cómo llegamos al punto B y cómo luego avanzamos al C? Seguir con el estribillo de “luchar por los más necesitados” y hablar sobre lo malo sin plantear cómo solucionar los problemas, es demostrar lo faltos de argumentos y una pobre capacidad como futuro gobernante. Queremos ideas que nos hagan volar la mente, que nos den esperanza. Seguir acentuando sobre el claustro de la corrupción en la que estamos es seguir en el error. Queremos es saber cómo nos sacudimos esa corruptela y convertimos a Panamá en un país de primer mundo. ¡Así de simple!