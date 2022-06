Irresponsabilidad

La sanción emitida por la ANTAI al diario digital La Verdad, es un acto irresponsable y violatorio a la libertad de prensa y de expresión. So pretexto de violación de datos personales, la acción de la ANTAI viola el derecho que resguarda la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La protección de datos de la Ley 81 de 2019 lo que pretende regular es la protección de datos personales compilados por medios digitales, para evitar su venta ilegal y sin consentimiento de su titular. La publicación de información relevante por parte de un medio de comunicación con fines de contextualizar, no tiene el mínimo interés de obtener lucro y, por el contrario, está protegida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. Como bien lo expresan en su comunicado el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas y la Asociación Panameña de Radiodifusión, "la interpretación que ha dado la ANTAI implicaría que cualquier persona pueda exigir una sanción a un medio, periodista o ciudadano que publica su nombre o la imagen de un documento donde aparece su nombre solo porque esta no lo ha autorizado. De ser así, publicar sobre cualquier asunto de interés público con el respaldo de documentación, informes, resoluciones judiciales, entre otros, implique una multa garantizada porque, naturalmente, quien se oponga a que el hecho de interés se haga público, considerará que la publicación de su nombre es violatorio de la ley". La ANTAI debe reconsiderar inmediatamente su sanción a La Verdad y poner a su cuerpo legal a estudiar las leyes y tratados sobre libertad de expresión y de prensa para que mañana no vuelvan a cometer exabruptos como en esta ocasión. ¡Así de simple!