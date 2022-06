Dicen que papá no es quien concibe; papá es quien cría, educa y guía... Lo que no se puede negar es que el significado de papá difiere entre cada hijo. Cada quien se identifica con algo particular que le marcó su vida. Y es que los padres marcan la vida de sus hijos. Aunque pasen los años y ese papá no existe físicamente, su presencia se siente en ese hijo o hija que lo amó. También es el caso de los que siguen disfrutando de la vida, que sus hijos visitan las veces que pueden para escucharlo, sentir ese cariño o hasta para recibir el regaño que los vuelva a encarrilar. Porque ese papá que marca, es ese hombre que sentó bases sólidas en su familia. El hombre que no solo trabajó para el hogar, sino que jugó con sus hijos, los guió, los orientó en sus tareas y acompañó a cada hijo en su emprendimiento personal. Es ese hombre que no durmió cuidando a su hijo enfermo; el que enseñó a montar bicicleta y le curó las heridas tras una caída. Por esos buenos papás, hoy Día del Padre, digamos salud y que todos disfruten de ese ser que los ama o amó y que tengamos más papás que marcan, porque así tendremos una mejor sociedad. ¡Así de simple!