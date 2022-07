Vivir para sobrevivir

El conflicto entre Ucrania y Rusia trae nuevamente vientos de una guerra fría y todo lo que ella acarrea. Recordemos que en 1945, poco después que explotó la primera bomba atómica, Einstein y Oppenheimer emitieron manifiestos por separado advirtiendo que el peligro nuclear planteaba el riesgo de extinción humana inminente. Más tarde, Carl Sagan estimó que la posibilidad de extinción humana en los próximos cien años era del 60%, una estimación demasiado pesimista pero que es válida. Los seres humanos han existido durante unos tres mil siglos, y si hubiera un riesgo considerable de que perezcamos debido a la explosión de una estrella cercana, o un asteroide que se estrelle contra la tierra, o una erupción supervolcánica que ennegrezca el cielo y congele el planeta, habríamos dejado la escena hace mucho tiempo. Si los riesgos naturales fueran todo lo que nos preocupara, el Homo sapiens podría esperar sobrevivir en la Tierra durante otro millón de años, que, no por casualidad, es la longevidad de una especie de mamífero típica. Sin embargo, el escenario bélico entre Ucrania y Rusia trae un efecto que podría desencadenar una carrera armamentista nuclear amplificada en la cual se generaría tal desequilibrio que fácilmente resultaría en una hecatombe. La onda nuclear crearía tal cantidad de radiación que ningún ser vivo sobreviviría. Sabemos que la mayoría de nosotros no estamos preocupados por estas cosas. Pero la sugerencia de que, a pesar que no nos importa tanto el tema de la supervivencia de la humanidad, al menos tengamos la capacidad de encontrar valor en nuestra vida diaria, por muy difícil que sea, y para valorar nuestra existencia y procurar juntos por su sobrevivencia.