Si la globalización tuviera un logo, el contenedor marítimo sería una opción probable. Apiladas en lo alto de las cubiertas de grandes barcos transoceánicos y almacenadas profundamente en sus bodegas, estas simples cajas de acero, típicamente de 40 pies de largo y 8 pies de alto, simbolizan una era en la que cantidades masivas de cosas se mueven alrededor de la Tierra a un costo insignificante. Los consumidores de todo el mundo pueden elegir entre mercancías en una variedad sin precedentes. Más de 5.000 portacontenedores navegan hoy por los océanos y no corren peligro de desaparecer de la escena. Pero a pesar del auge del comercio de bienes impulsado por la globalización de los últimos 30 años, la carga que transportan estos gigantescos buques es cada vez menos importante a medida que la economía mundial se ve remodelada por una nueva forma de globalización. Con el tiempo, esta globalización –como la conocemos hasta ahora– gradualmente tendrá menos que ver con la exportación de bienes materiales a través de las fronteras y mucho más con el comercio de servicios e ideas. Y aunque la nueva globalización de los servicios parece no haber desplazado a muchos trabajadores hasta la fecha, a medida que se desarrolle la siguiente fase de la globalización, sin duda dejará atrás a algunos países y ciudades. Por eso, si Panamá carece de fuertes conexiones a internet o una mano de obra tecnológicamente experta, tiene pocas probabilidades de éxito económico en el futuro. Es hora, entonces, de abrir los ojos y mirar el horizonte a través de un nuevo lente que nos permita entender que lo que nos trajo hasta aquí, no necesariamente es lo que nos a llevar hasta allá.