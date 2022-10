Politización de la CSS

Hay serios problemas con las finanzas de la Caja de Seguro Social, que ameritan un trabajo profundo en el diseño de un nuevo sistema de pensiones que permita la sostenibilidad en el tiempo. No se trata de una cuestión de apuros y mucho menos de que el tema se ventile como un asunto ligero. Es en esta vía lo peligrosa que puede ser la politización del problema de la Caja de Seguro Social, cuyo análisis empezó hace ya dos años. El grupo de los trabajadores propuso que fuese la OIT la que realizara el estudio sobre el problema y, como organismo imparcial, presentase a la sociedad panameña la realidad de la Caja. No hubo sorpresas, porque lo que dijo la OIT es prácticamente lo que ya se sabía. Sí vale la pena que los candidatos del 2024 expongan cuáles serían sus propuestas de solución a este grave problema, en lugar de acentuar en el problema que ya todos saben que existe. Y hay que tener en mente cuestiones centrales: sostenibilidad del sistema, mejores pensiones y servicios médicos y eficiencia institucional. La Caja es un problema de Estado y todos debemos coadyuvar en la solución. Seguir martillando en los problemas y no en la solución, es seguir en el error. ¡Así de simple!