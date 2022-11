Transformación

“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”, expresó alguna vez el gran Albert Einstein. Y justo es lo que ha sido común en Latinoamérica. ¿Cómo es posible salir de la pobreza, la corrupción, la desigualdad, si seguimos haciendo lo mismo? Los países latinoamericanos son un calco, porque todos tienen un mismo sistema que los estrangula, porque eligen reyecitos de cinco años, que, cuando llegan al poder, hacen amagos de combatir la corrupción y meten preso o investigan la gestión del antecesor, mientras construyen sus propias trampas, que luego el que viene le toca investigar. Necesitamos transformar, cambiar ese ciclo perverso, pero con el presidencialismo directo no lo vamos a lograr. El propio sistema produce estos resultados y, por tanto, hay que cambiar. Panamá, que hoy está en una posición importante en la configuración de América Latina, debe dar el paso hacia un sistema parlamentario o uno intermedio, semiparlamentario, pero no debe seguir con este sistema presidencialista que no conduce a ninguna parte, sino a la desigualdad. Ahora, Latinoamérica está casi toda de izquierda, que alguna vez también lo fue, pero no pasó nada, al contrario, se acentuó la pobreza. No es ir a la izquierda o a la derecha, es tener un sistema que tenga verdaderos contrapesos que permitan funcionar a la institucionalidad. Seguir en lo mismo, es seguir en el error. ¡Así de simple!