Iniciar con esperanzas

Dice un viejo refrán que “nunca es tarde, cuando la dicha es buena”. Y es justo lo que esperamos, con la caída del año viejo y la bienvenida de uno nuevo. Que todo lo malo que nos haya pasado se quede atrás. La pérdida de un ser querido, el cierre de una empresa o habernos quedado sin empleo... Eso sí, que nos sirva de impulso hacia lo bueno. El nacimiento de un hijo o nieto, nuevos negocios y viajes por el mundo... Y es que tenemos que darle paso a la esperanza, porque si en algún momento pasamos por un momento difícil, la esperanza es lo más importe para darnos fuerza y lograr que tengamos momentos bonitos y de éxito. Porque esa es la vida, con problemas y soluciones. Si en el país hemos hecho las cosas mal o no del todo bien, debemos tener esperanzas para que cambien. Dejar que el pesimismo nos domine el ánimo, es permitir que lo malo se apodere de nuestro ser. Por eso hay que luchar con fuerzas y tener esperanza de que Panamá va a encarrilarse hacia el desarrollo. No es una quimera, depende de nuestro ánimo, nuestra fuerza, nuestra acción… No permitamos que el odio, la avaricia, la codicia, el rencor o la ira nos domine; que sea la paz, la esperanza, la bondad, la solidaridad y sobre todo, la vergüenza. ¡Así de simple!