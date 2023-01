El tiempo es valioso y tiene un costo en cada una de nuestras vidas. Y es que el tiempo repara o arruina, dependiendo de cada caso. En una diferencia entre hermanos, el tiempo es clave en la solución. También lo es en una competencia deportiva o en la preparación de un alimento. Pero también lo es cuando viajamos. Y justo es lo que pasa en Panamá Oeste, donde está La Pesa, porque no importa qué tan apurado usted esté, porque alguien no ha hecho su trabajo y prefiere que todos los viajeros pierdan su tiempo... Ocurre que están construyendo un paso elevado, pero mientras esto se da, se forma un tranque vehicular que atormenta, que con sólo hacer unos movimientos, se puede aligerar el tráfico para no hacer perder tiempo valioso a las personas. El problema es que toda la servidumbre pública es utilizada por los comerciantes que se la tomaron ilegalmente. Lo que toca hacer es la remoción de los vehículos que están estacionados sobre la servidumbre. La ironía del caso es que en una gran mayoría es chatarra... Solo hay que calcular el costo al país de semejante irresponsabilidad, para darse cuenta de lo valioso que es el tiempo y cómo hacen perder dinero a miles de personas, por no hacer las cosas bien. Señor ministro o señor alcalde, es hora de actuar. ¡Así de simple!