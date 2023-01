En años recientes se realizó el Pacto del Bicentenario, que es una recopilación que marca una hoja de ruta hacia el desarrollo del país Panamá. Pero quedará en letra muerta, como los otros pactos del pasado, porque no hay un acuerdo nacional. Solo hay que vislumbrar los futuros de Panamá: apocalíptico o desarrollado. Lo triste es que parece que trabajamos por el apocalíptico, pues lo que se hace es de forma individual y no por el conjunto de la sociedad. Y las predicciones de una gran cantidad de personas es ese futuro apocalíptico, de corrupción, pobreza, juega vivo, inseguridad, drogadicción, etc. Se ve a los futuros diputados que no piensan en otra cosa más que el dinero y la influencia… Se habla del problema de la Caja de Seguro Social, pero quieren arreglarlo de apuro, emparcharlo, pero eso sí, salvaguardando los intereses de los grupos y gremios beneficiados. No hay sentido de unidad para enfrentar los problemas reales de este país y enrumbar las cosas al desarrollo. ¿Será que todavía no hemos tocado fondo y requerimos de una gran crisis social y política, para renacer cuál ave Fénix? Hay que meditar muy en serio estos futuros de Panamá y ver como sociedad que hoy trabajamos por el apocalipsis. Si queremos desarrollarnos, tenemos que cambiar y eso parte de unirnos como sociedad. ¡Así de simple!