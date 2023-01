Muchos hacen comparaciones entre la juventud de los 40, 50, 60…, con la de ahora, y encuentran notables diferencias y sí que las hay. Pero señalar a la juventud de hoy no puede hacerse sino asumiendo nuestras propias responsabilidades. Y es que la juventud de los 40, 50 y 60 tenía una llama encendida por el rescate de la soberanía nacional y ese era su gran norte. La juventud de hoy no tiene norte, nada en qué luchar, porque solo nos dedicamos a decir que debemos luchar “por los más necesitados”, contra la corrupción, contra las drogas, etc. En lugar de definir en el horizonte un Panamá próspero y desarrollado, nos dedicamos a hablar de problemas que no son más que distorsiones de la propia sociedad. El futuro que le vendemos a la juventud es apocalíptico: retiro a los 65 o 70 años, con el 50 por ciento de lo que ganas. ¿Por qué no un retiro con suficiente recurso para que puedan disfrutar sus últimos años en los paraísos de jubilados? Lo que falta es un sentido de lucha, que motive a la juventud a expresarse, que les sirva de inspiración… Y ese motivo debe ser Panamá desarrollado y próspero, donde cada quien que estudia aquí o afuera, pueda expresar sus habilidades profesionales. Un Panamá que realmente sea el corazón del universo. ¡Así de simple!