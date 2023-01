Muchas personas hablan de lo mal que hacemos, aun cuando somos un país rico. Hablan de desigualdad y de otras hierbas aromáticas, pero no actúan. En pocas palabras, hablan y hablan y no dejan de hablar, porque ese es su modus de permanecer activos en la opinión pública. No hay uno que luche, que se proponga a influir por los cambios. Otro de los grandes errores es ver la fecha electoral como la fórmula para que el país cambie, pero todo eso está en el mismo paquete, donde si usted pone al más honesto a dirigir el país, el sistema hace que en cinco años lo cuestionemos por corrupción. Lo que necesitamos es establecer un plan de acción para la consecución de una meta que debe ser alcanzar el grado de desarrollo como país. Esa meta tiene que tener un término, es decir, una fecha tope, por ejemplo, 2040, 2045… Para llegar a ella hay que empezar ahora y eso parte de un cambio en el sistema y las elecciones del 2024 sí pueden servir para que introduzcamos una papeleta que pregunte sí o no a una constituyente. Si es sí, como aparenta el panorama, entonces el nuevo gobierno estaría obligado a convocarla y no pasar de largo como lo hemos hecho desde hace décadas. Y es que seguir como vamos es seguir en el error. ¡Así de simple!