Aprovechar las oportunidades

El mundo está en una metamorfosis, pero esos cambios no son igual a como se registraron otros en el el pasado, donde la guerra convencional, de las metrallas y las bombas eran las protagonistas. No, ahora vemos una guerra de comunicación, drones, alta tecnología… Y no hay que mirar a Ucracia y Rusia, la guerra está aquí, en nuestras puertas y forma parte de esa metamorfosis global. Las más grandes economías de Latinoamérica, sus países, están atravesando por una difícil situación y esas son las oportunidades que debemos aprovechar los panameños. Se trata de atraer el capital, siendo Panamá quizás el país más estable de la región. Pero tenemos que unir esfuerzos, gobierno, empresa privada y trabajadores, en mandar mensajes de unidad, de confianza y de progreso hacia el futuro. Debemos alejarnos de los mensajes apocalípticos y de ataques para hacer daño. Necesitamos que nuestros políticos, empresarios y trabajadores, aunque tengan diferencias en cómo hacer las cosas, coincidan en lo que hay que hacer para llevar al país hacia adelante. Los empresarios de México, Brasil, Colombia, Perú, entre otros, requieren de un país estable como Panamá y eso nos abre muchas puertas. No desaprovechemos la oportunidad haciéndonos daños nosotros mismos. ¡Así de simple!