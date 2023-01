Con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, las informaciones que invadieron el mundo fue el notorio hecho de que América Latina giraba a la izquierda. Y es que la izquierda se posicionó de México, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Perú, Chile, Argentina y Venezuela y con el histórico triunfo de Petro, se coronaría un logro que jamás había pasado en ese país cafetero. Pero lejos de formar un bloque en común, la izquierda latinoamericana está muy debilitada. Ahora, con el ascenso al poder de Lula en Brasil, las cosas no han mejorado del todo, por el contrario, hay una grave crisis en su propio país que todo parece indicar que le será muy difícil un segundo mandato. En pocas palabras, América Latina parece entrar en un turbulento territorio donde los Petros, Lula, López Obrador, Boric, etc., tendrán que dar señales de confianza a la sociedad, para poder lograr la unidad y así frenar esa percepción de que sus países caerán en un laberinto económico y descontrol social como ocurre en Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde la gente huye por falta de oportunidades. Ya la gente se cansó de las culpas al imperio y desea resultados por la acción de un buen gobierno. ¿Podrán los Petros, Boric, Lula, etc., sentar este nuevo precedente? Por el momento, lo que hay es una turbulencia en la izquierda. ¡Así de simple!