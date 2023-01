Mucho se habla sobre la mala educación, sobre la corrupción o sobre la pobreza. Sin embargo, muy pocos hablan sobre la pérdida del sentido de pertenencia, un aspecto básico y fundamental para el desarrollo de la sociedad. Cuando comparamos la gallardía y arrojo de la juventud de la primera mitad del siglo pasado con la juventud actual, hay una diferencia enorme. Pero mucho de esto se debe a que no hay sentido de pertenencia. El amor a la patria nace en el hogar, pero por el descuido de la propia sociedad, nos hemos apartado del bien común por preocuparnos por lo individual. Si a esto se suma la disgregación familiar, que muchos de nuestros niños nacen en hogares disfuncionales y que la desigualdad es el pan nuestro de cada día, las cosas empeoran. Tenemos que sembrar desde el hogar el sentido de pertenencia. Que no se trata solo de nacer en un país y crecer y hacerse profesional. Es amor a la patria, ese amor que nos lleva hasta a dar nuestras vidas por el país. Las redes, los videojuegos, la música, etc., está influyendo enormemente en nuestras vidas y en lugar de unirnos nos individualiza. Y no se trata de un fenómeno único de Panamá; se trata de algo global. Es un nuevo oscurantismo que se impone, donde las sociedades tienen que empezar a hacer algo, porque son arrastradas por esa nueva corriente de entretenimiento que conduce a la ignorancia. Panamá tiene que luchar contra eso y trabajar por el sentido de pertenencia que es clave para nuestro desarrollo. ¡Así de simple!