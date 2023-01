Retomar lo bueno

El mundo ha sido impactado en los últimos 30 años por una revolución tecnológica que nos ha beneficiado, pero también nos ha costado unos buenos problemas. La invención de los teléfonos inteligentes ha alejado a las personas de la buena escritura. So pretexto de ahorrar tiempo, se escribe con muchas fallas y esa costumbre se va quedando en el cerebro y por eso vemos gran cantidad de universitarios con problemas de redacción. Pero no solo en el tema de la escritura; también lo hay con el reciclaje. Antaño, las personas reciclaban y no había problemas con llevar a casa los alimentos en una canasta, porque no había bolsa plástica. También, por una soda pagábamos el depósito y cuando regresábamos la botella recibíamos de vuelta ese depósito. Tanto la buena escritura, el uso de las canastas o bolsas para las compras y el reciclar botellas de soda, son costumbres buenas que debemos retomar. Sí, se han tomado medidas contra el uso excesivo de los plásticos en Panamá, pero falta mucho por hacer. No estaría demás que se hiciera una campaña de concienciación, sobre las cosas buenas que practicábamos en el pasado y que hoy se han perdido por esos cambios tecnológicos que hoy vivimos. ¡Así de simple!