Trabajo y progreso

Panamá ha gozado de una posición privilegiada por siglos. Sin embargo, como sociedad nos hemos dormido por no haberle sacado el mayor provecho. Aún hay tiempo, pero no hay que perder la coyuntura. La economía basada en el transitismo tiene que cambiar por una que involucre todo el territorio. Lo peor que hemos hecho no solo es que nos hemos basado en el transitismo, sino que no lo hemos hecho bien. Colón y Arraiján no gozan del mismo crecimiento y desarrollo que la ciudad de Panamá. Hay que cambiar ese modelo. Estamos en pleno momento electoral, donde los partidos políticos elaboran sus planes de trabajo. Y es que el próximo gobierno deberá tomar decisiones sobre la conexión de Colón con Bocas del Toro, de Colón con Medellín. Sobre la explotación de la minería y el turismo explotado como debe ser. Todo este cambio fundamental es necesario para la generación de trabajo y potenciar esa importancia de nuestra posición geográfica. No es posible seguir sin tomar esas decisiones, porque seguir dependiendo solo del tránsito de buques por el Canal es desperdiciar otras fuentes de negocios. Eso sí, no se deben tomar decisiones sin la debida consulta, porque lo que se necesita es una sociedad bien informada sobre lo que se va a hacer. ¡Así de simple!