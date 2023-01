La politología es una ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y los comportamientos políticos en la sociedad. Se dedica a comprender el funcionamiento de instituciones, prácticas y relaciones que constituyen la vida pública y los modos de investigación que promueven la ciudadanía. Esta definición dista mucho de la opinión que tiene cualquier persona sobre la política partidista. Y es que toda persona tiene derecho a opinar sobre política como opina de mecánica o de folclor. Opinar es un derecho del ser humano, porque se trata de libertad de expresión. Por eso es absurda la discusión de un proyecto de ley en la Asamblea, donde se pretende imponer multas hasta de cinco mil dólares a quienes hablen de política y den su opinión sobre política. El anteproyecto lo presentó Ronaldo Bukanan, a través de la Dirección de Participación Ciudadana y ya los diputados lo prohijaron para su discusión. No tiene sentido, porque este proyecto coarta la libertad de expresión de los ciudadanos sobre la política partidista. La opinión que tenga cualquiera sobre un partido, un político o la actuación de un Gobierno no es un estudio sobre el particular, es su opinión y es su derecho. Este proyecto debe ser rechazado de inmediato por atentar contra la libertad de expresión. ¡Así de simple!