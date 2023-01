Si hay un programa que necesitamos con urgencia, es educar en el medio ambiente. La basura es responsabilidad de cada persona, desde que adquiere sus productos. Y no solo se trata de hacer leyes para eliminar las bolsas de plástico. Alemania tiene un programa de cero envases en sus supermercados. Latas, botellas de vidrio y plástico, colillas de cigarrillos, etc., se ven a orillas de las playas y con las lluvias cuando flotan en los afluentes. Hay un problema serio que tenemos que resolver. Panamá es un bello país, pero somos cochinos. Y en esto del cuidado del medio ambiente hay que ser drástico, con políticas públicas bien concebidas. Llevamos décadas con un vertedero que es el reflejo de lo cochinos que somos. No hay Gobierno que resuelva el problema. Todos, sin excepción, han fallado en la recolección de la basura que debe ser prioritario, porque se trata de un problema de salud. Hay que trabajar con los niños, desde temprana edad, sobre el grave problema al medio ambiente que causa la mala disposición de la basura. Las cámaras de videovigilancia no solo deben servir para detener a un delincuente, sino también para multar a un cochino. La Dirección de Aseo debe crear un plan de reciclaje y ponerlo en práctica. Urge que nos pongamos serios en este asunto. ¡Así de simple!