Política y seguro

La sostenibilidad del sistema de seguridad social en Panamá es un asunto que atañe a todos los panameños. En 2005 se realizó la última reforma que, como se dijo en ese momento, era solo un paliativo, porque la verdadera reforma debía hacerse en el próximo lustro. Desde aquella fecha han pasado casi 15 años y la reforma no ha llegado por los intereses de los diversos grupos. Y es que cada quien hala para su lado, porque siempre busca sacar ventajas de la Caja de Seguro Social y ese es nuestro principal lastre. Ahora entramos en el torbellino político y más de uno querrá dar sus golpes bajos. Cierto que la solución a los problemas de la Caja deben ser parte de los planes de gobierno de los candidatos, pero lo que debe evitarse es usar el tema para hacer política y en lugar de ayudar a la solución, causen más problemas. Los candidatos deben decirnos cuestiones concretas como si su propuesta gira en el cambio de las medidas paramétricas (aumento de edad, aumento de cuotas, aumento de aportes o una combinación de todas); de dónde saldrían las fuentes de financiamiento si no se mueven las paramétricas, etc. Lo que no debe hacerse es usar la Caja para hacer política, porque no es justo para los miles de asegurados que hoy ya están muy estresados con el constante bombardeo de información negativa, donde se afirma que la Caja está en quiebra. No es justo ni con el país ni con la propia sociedad. ¡Así de simple!