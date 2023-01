“[...] es muy importante que el Meduca ponga a funcionar el nuevo esquema de enseñanza-aprendizaje, donde no se fundamente solo en el método memorístico [...]”

La construcción de la nueva e histórica escuela República de Venezuela y del Instituto Comercial Bolívar es una gran oportunidad para la educación panameña. Es una bonita oportunidad para que se ensaye con la nueva escuela, esa que ayuda a que los estudiantes quieran ir a clases y no repetir esas vetustas infraestructuras que lo que hacen es desincentivar a los muchachos. También es muy importante que el Meduca ponga a funcionar el nuevo esquema de enseñanza-aprendizaje, donde no se fundamente solo en el método memorístico, sino aquella donde el docente cuando explica una clase, pone al estudiante a trabajar en la aplicación de lo aprendido. Que los estudiantes tengan de guía al docente y que este sea evaluado por cuánto ayuda a cada estudiante a pasar y no a dejarlo con el garrote de la nota. La nueva escuela debe ser un modelo a seguir para la construcción de nuevas infraestructuras en el resto del país. Ya hay un grupo de estudiantes que está formándose bajo el sistema IB o Bachillerato Internacional, así que hay que planear muy bien cómo sacarle el mayor provecho tanto a la nueva escuela República de Venezuela y al Instituto Comercial Bolívar y que esa inversión de casi 20 millones de dólares para atender un aproximado de mil estudiantes, sea un éxito para el país. ¡Así de simple!