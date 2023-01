Turismo y economía

Sin duda, Panamá es un hermoso país. El problema es que no hemos sabido sacarle el mejor provecho y los panameños nos negamos a dar un buen servicio a los clientes. ¿Cuál es la razón? Quizás, los panameños no hemos comprendido que en el turismo está nuestra mina de oro, para destetar el país de vivir solo de la economía transitista. Con el turismo hay una derrama económica que va desde el más “encopetado”, hasta el más humilde. Hace unos días, el diario The New York Times colocó a Boquete como uno de los mejores destinos en el mundo para visitar en 2023. De los 52 lugares, Boquete fue ubicado en el puesto 30. Pero más recientemente, los usuarios de TripAdvisor votaron en un ranking de los 25 lugares ideales para viajar en el mundo en 2023 y Panamá quedó en el puesto 15. No solo Boquete, Panamá, el país entero. Cierto es que tenemos problemas políticos importantes, sobre todo, cuando necesitamos un nuevo Contrato Social que nos enrumbe al desarrollo, pero hay noticias que nos llenan de orgullo como ver que en otros países ven lo hermoso y privilegiados que somos, mientras que aquí los noticieros conducen a que nuestra sociedad se llene de odio, desconfianza y rencor. Es hora de aprovechar el turismo para impulsar nuestra economía y empezar a sacarle provecho a nuestra belleza natural. ¡Así de simple!