En la historia reciente de los últimos 50 años, dos países han pasado del subdesarrollo a ser considerados desarrollados. Se trata de Singapur y Corea del Sur. Pero más reciente, China ha sacado todo su potencial y pronto no será sólo un país desarrollado, sino el más rico del mundo. ¿Cómo lo hicieron? Hubo varios factores, pero lo común fue que en los tres casos, una dictadura feroz. Latinoamérica está inmersa en una situación política muy grave y los problemas sociales son peor. Panamá no escapa de esa realidad y muchos consideran que el país está en los niveles de 1968. En pocas palabras, estamos por tocar fondo. En el ambiente politiquero nuestro no hay indicios de que esto vaya a cambiar y, por el contrario, podríamos ir a peor. ¿Estamos abriendo el camino para una dictadura? El Salvador ya muestra sus triunfos en seguridad. Está por verse cómo cambia en lo económico y social. Hay teóricos locales que dicen que lo mejor es tocar fondo, para reconstruir todo el país. Y hay quienes ya trabajan en que todo fracase para llevar a tocar fondo. Pero esa alternativa tan drástica no es necesaria si todos nos unimos en un cambio y eso debe empezar por un nuevo Contrato Social y por eso no debemos perder la oportunidad de una quinta papeleta en las elecciones del 24. No debemos tocar fondo, sino impulsarnos desde aquí hacia el desarrollo. ¡Así de simple!