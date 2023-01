Jugar a lo grande

“Si vamos a jugar en grande, que todos estemos enterados, porque no es correcto que la sociedad esté a ciegas en medio de esta lucha geopolítica”

Mientras los políticos se enfrentan desde ya por la toma del poder en las próximas elecciones, el país está inmerso en una disputa geopolítica y los panameños todavía no sabemos con quién nos aliamos. Y es que las grandes potencias tienen claro que necesitan recursos que hay en Latinoamérica: oro, litio, cobre y tierras raras, además de petróleo y otros minerales. Esos recursos los quieren Estados Unidos, China y Rusia. Panamá es importante, muy importante, por su posición geográfica, además de contar con oro y mucho cobre. La guerra en Ucrania es solo el reflejo visual de lo que estamos viviendo, porque la confrontación es más que eso y los panameños no tenemos mensajes claros. Hace unos meses, la entonces canciller Erika Mouynes hizo un periplo por China y su sucesora visitó India y más recientemente Cuba. La coincidencia de estas tres visitas es que ha sido a países adversarios a Estados Unidos. La claridad con que se le informe a la sociedad es necesaria, porque, aunque veamos la guerra en Ucrania muy lejos, la realidad es que vivimos en un momento crítico. Si nuestra posición es servir de puente y esos viajes son para llevar mensajes, es importante hablarle con claridad a la población. Si vamos a jugar en grande, que todos estemos enterados, porque no es correcto que la sociedad esté a ciegas en medio de esta lucha geopolítica. ¡Así de simple!